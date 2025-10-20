В районе Башкирии задержали водителя с поддельными правами

Поддельное удостоверение обернулось уголовным делом для водителя из Туймазинского района. Подробности рассказал главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.

Накануне на автодороге М-5 «Урал» инспекторы спецбатальона ДПС остановили автомобиль «ВАЗ-21154» под управлением 27-летнего водителя. При проверке документов выяснилось, что водительское удостоверение мужчины является подделкой — на нем отсутствовали необходимые элементы защиты и водяные знаки.

После оформления всех необходимых документов задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о подделке документов.