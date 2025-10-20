В Салавате проходит турнир по плаванию среди людей с ОВЗ

В Салавате проходит традиционный турнир по плаванию среди инвалидов на призы олимпийского чемпиона Вениамина Таяновича. В нем участвуют спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. Состязания проводятся уже в 17-й раз.

С этого турнира начинали свою спортивную карьеру такие звезды башкирского плавания, как Богдан Мозговой, Аделина Разетдинова, Андрей Николаев, Артур Сайфутдинов, Дамир Гарипов. В турнире принимают участие около двухсот атлетов из 13 регионов России. В первый соревновательный день башкирские пловцы завоевали 12 золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых наград. Всего турнир длится три дня.