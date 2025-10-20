В Уфе завод благодаря бережливому производству увеличил выпуск продукции

Инновационные технологии и бережливое производство. Такое сочетание — залог успеха любого предприятия. Яркий пример — уфимский завод «Геофизика», который, даже несмотря на непростую экономическую ситуацию и западные санкции, увеличивает объём выпускаемой продукции, которая широко представлена на отечественных и зарубежных нефтегазовых месторождениях.

Каждая деталь — на своём месте. Сотрудникам этого участка сборки требуется минимум времени, чтобы найти необходимые комплектующие. И хотя у специалистов работа сидячая, сам процесс больше напоминает конвеер. Бережливое производство сразу после внедрения дало положительный результат.

Раньше наше предприятие ограничивалось выпуском одной струны. Струна для нас — это комплект оборудования в месяц. Сейчас мы можем выпустить до 4 струн в месяц. Мы подняли свою эффективность и за счет бережливого производства смогли собрать команду и организовать процессы так по потоку, что во многом сократились наши потери и повысилось качество выпускаемой продукции. Сергей Селезнёв, начальник участка серийного выпуска АО НПФ «Геофизика»

Помимо качества продукции, внимание уделяется повышению эффективности производственных процессов. Внедрение принципов бережливого производства на предприятии началось в 2014 году. А после вступления в национальный проект «Производительность труда», «Геофизика» повысила выработку на одном из ключевых участков на 11%, сократив при этом время протекания процесса на 65%.

Когда надо разогнать производство, нужно реагировать. Без инструментов бережливого производства это в принципе невозможно. Когда идёт спад, нужно уметь работать с запасами. Уметь немного подужаться. Для этого тоже необходимы эти инструменты. Руслан Султанов, директор АО НПФ «Геофизика»

Важным направлением компании является технология в нефтегазовой отрасли, которая позволяет получать данные о геологических формациях в процессе бурения в режиме реального времени. Специалисты завода успешно испытали новую роторную управляемую систему с обратным каналом связи и готовятся к её серийному выпуску. Залог успеха — не только в профессиональных, но и в инициативных кадрах.

Ориентир у нас на устранение потерь в потоке, лишние перемещения, лишние движения, оптимизация потоков. Второе, всё-таки акцент делаем на порядке на рабочем месте, на соблюдении принципов 5С. Ну и третье — вовлечение персонала. Понятно, что без персонала этого ничего не будет. Один из инструментов вовлечения персонала — это полезные предложения. Альберт Хамзин, главный инженер АО НПФ «Геофизика»

С начала внедрения бережливого производства сотрудники предприятия внесли более 500 полезных предложений с экономическим эффектом свыше 94 млн рублей. Лучшие инициативы руководство завода поощряло премиями до 230 тыс. рублей.