В Уфе завод благодаря бережливому производству увеличил выпуск продукции

Инновационные технологии и бережливое производство. Такое сочетание — залог успеха любого предприятия. Яркий пример — уфимский завод «Геофизика», который, даже несмотря на непростую экономическую ситуацию и западные санкции, увеличивает объём выпускаемой продукции, которая широко представлена на отечественных и зарубежных нефтегазовых месторождениях.
Каждая деталь — на своём месте. Сотрудникам этого участка сборки требуется минимум времени, чтобы найти необходимые комплектующие. И хотя у специалистов работа сидячая, сам процесс больше напоминает конвеер. Бережливое производство сразу после внедрения дало положительный результат.
Помимо качества продукции, внимание уделяется повышению эффективности производственных процессов. Внедрение принципов бережливого производства на предприятии началось в 2014 году. А после вступления в национальный проект «Производительность труда», «Геофизика» повысила выработку на одном из ключевых участков на 11%, сократив при этом время протекания процесса на 65%.
Важным направлением компании является технология в нефтегазовой отрасли, которая позволяет получать данные о геологических формациях в процессе бурения в режиме реального времени. Специалисты завода успешно испытали новую роторную управляемую систему с обратным каналом связи и готовятся к её серийному выпуску. Залог успеха — не только в профессиональных, но и в инициативных кадрах.
С начала внедрения бережливого производства сотрудники предприятия внесли более 500 полезных предложений с экономическим эффектом свыше 94 млн рублей. Лучшие инициативы руководство завода поощряло премиями до 230 тыс. рублей.
Сейчас на предприятии разворачивается комплексная программа по внедрению принципов бережливого производства. Это повышение клиентоориентированности, качества продукции, сокращения времени выполнения заказа. И хотя «Геофизике» в этом году исполняется 55 лет, компания уверенно отвечает всем современным вызовам рынка.