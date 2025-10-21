Врачи рассказали о состоянии девочки, выброшенной из окна отцом в Уфе

Врачи Российской детской клинической больницы рассказали о состоянии 3-летней девочки из Уфы, которую выбросил из окна отец.

Фото №1 - Врачи рассказали о состоянии девочки, выброшенной из окна отцом в Уфе

Медики сообщили, что состояние ребёнка удалось стабилизировать, хотя оно оценивается как тяжёлое.

Ребёнок получает комплексную интенсивную терапию и находится под наблюдением мультидисциплинарной команды: реаниматологов, нейрохирургов, травматологов. На текущий момент реаниматологами проводятся мероприятия по переводу пациентки с искусственной вентиляции легких на самостоятельное дыхание.

Елена Петряйкина, директор РДКБ

Напомним, 9 октября 34-летний мужчина выбросил из окна на 4 этаже свою маленькую дочку вместе с вещами. В крайне тяжёлом состоянии малышку доставили в больницу №17, где ребёнку провели трёхчасовую операцию. Было проведено 6 телемедицинских консультаций с федеральными центрами. После спецбортом санавиации в сопровождении специалистов Федерального центра медицины катастроф ребёнка перевезли в Москву.

Фото: РДКБ. 

Акции БСТ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями