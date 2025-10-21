Врачи рассказали о состоянии девочки, выброшенной из окна отцом в Уфе

Напомним, 9 октября 34-летний мужчина выбросил из окна на 4 этаже свою маленькую дочку вместе с вещами. В крайне тяжёлом состоянии малышку доставили в больницу №17, где ребёнку провели трёхчасовую операцию. Было проведено 6 телемедицинских консультаций с федеральными центрами. После спецбортом санавиации в сопровождении специалистов Федерального центра медицины катастроф ребёнка перевезли в Москву.