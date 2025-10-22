В Уфе прошли соревнования по спортивной акробатике памяти Заита Батырбаева

В Уфе прошли региональные соревнования по спортивной акробатике памяти Заита Батырбаева. Более трехсот атлетов лучших спортшкол Башкортостана приехали проверить свои силы, чтобы взойти на пьедестал. За выступлением дуэтов и троек спортсменов наблюдала съемочная группа БСТ.

Александра Азнаева и Агата Самарина из Салавата выступают вместе в паре 3,5 года. За это время в дуэте появилось взаимопонимание. А слаженность действий отрабатывается на ежедневных тренировках. Вот и на соревнованиях в Уфе главная задача — выполнить точно и чисто, без ошибок все элементы и заработать медаль.

В региональных соревнованиях по акробатике принимают участие более 300 спортсменов из Уфы, Салавата, Октябрьского и Благовещенска. Соревнования длились три дня. В первый прошли состязания на балансовое упражнение, дальше было темповое, и завершился турнир выявлением сильнейших в комбинированном упражнении.

Выступали участники в смешанных, женских и мужских парах, а также в тройках. Соревнования были отборочными в сборную республики в возрастную категорию от 8 до 15 лет.