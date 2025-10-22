Радий Хабиров принял участие в заседании Совета регионов России и Узбекистана

Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в пленарном заседании II Совета регионов России и Узбекистана. Мероприятие проходит на площадке конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Московской области. Главная цель — укрепление межрегионального сотрудничества двух стран.
Ключевым стало пленарное заседание, которое провели первый заместитель Председателя Правительства России Денис Мантуров и заместитель Премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев. На нем обсудили ход реализации крупных совместных проектов и перспективные направления взаимодействия.
По завершении работы руководитель Башкортостана Радий Хабиров и хоким Бухарской области Ботир Зарипов обменялись двусторонними межправительственными соглашениями о торгово-экономическом, научно-техническом, образовательном, молодёжном и промышленном сотрудничестве.