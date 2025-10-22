Радий Хабиров принял участие в заседании Совета регионов России и Узбекистана

Совместная работа требует от обеих сторон много энергии и определённой настойчивости. Важно, что есть результаты. Например, мы прошли все юридические вопросы по созданию и участию нашей республики в индустриальном парке на территории Ташкентской области, нашли для него резидентов. Будем сотрудничать и в туризме – скоро с рабочим визитом Узбекистан посетит наш министр предпринимательства и туризма, задача которого – открыть для наших жителей этот прекрасный регион.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан