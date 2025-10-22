Представители Башкирии и Узбекистана подписали соглашения о сотрудничестве

Также в рамках совета Радий Хабиров провел ряд важных встреч. В ходе общения с хокимом Ташкентской области Узбекистана Зойиром Мирзаевым руководители обменялись подписанными соглашениями между Правительством Башкортостана и Хокимиятом Ташкентской области Узбекистана о торгово-экономическом, научно-техническом, образовательном, молодёжном и промышленном сотрудничестве.

Глава Башкортостана подчеркнул значимость укрепления межрегиональных связей, в том числе реализацию флагманского проекта — башкирско-узбекского технопарка в Бекабадском районе Ташкентской области. Стороны договорились включить достигнутые договорённости в дорожную карту.

С хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым Радий Хабиров обсудил перспективы межрегионального сотрудничества. Упор сделали на теме туризма. Также говорили о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства и о работе представительства Евразийского НОЦ в Бухарском государственном техническом университете.

С хокимом Наманганской области Шавкатжоном Абдуразаковым руководитель Башкортостана обсудил перспективы расширения сотрудничества в промышленной, текстильной и аграрной сферах. Среди ключевых направлений — взаимодействие в сфере энергетического обеспечения Наманганской области, наращивание объёмов поставок сельхозпродукции. Отметили важность прямого авиасообщения и ряд перспективных проектов, в их числе — открытие торгового дома Наманганской области в Уфе.

Далее Радий Хабиров встретился с председателем Верховного Совета узбекской Республики Каракалпакстан Аманбаем Орынбаевым. Продолжается активное сотрудничество в сфере промышленности, рассматривается сфера растениеводства. Башкортостану предложили реализовать на территории Каракалпакстана совместный проект по созданию селекционного племенного центра по воспроизводству и реализации чистопородного биоматериала пчёл.

На встрече с заместителем Премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым руководители отметили высокий уровень партнерства. Особое внимание уделили гуманитарным и туристическим инициативам, например, развитию программы «Башкирское долголетие» и взаимодействию в сфере среднего профессионального образования.