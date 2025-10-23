Екатерина Мизулина прокомментировала челлендж с загоревшейся девочкой из Башкирии

Пользователи интернета активно пытаются участвовать в челлендже скандального стримера Мелстроя. Один из таких случаев закончился печально.

Фото №1 - Екатерина Мизулина прокомментировала челлендж с загоревшейся девочкой из Башкирии

Стример создал собственную азартную платформу и для популяризации портала запустил конкурс, в котором намерен разыграть квартиры. В челлендже решили принять участие и подростки из Башкирии. Они соорудили кольцо и хотели поджечь его, чтобы прыгнуть сквозь препятствие на машине. При поджигании кольца пострадала 17-летняя девочка. С ожогами её госпитализировали.

Директора «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина отметила, что участники конкурса, чтобы добиться большего количества лайков, портят личные документы, наносят себе вред, а также идут на крайне опасные действия.

Статья 171.2 УК РФ зачем тогда нужна, если вообще никак не работает? И кто ответит за вовлечение детей в антиобщественные действия и последствия для их жизни и здоровья?

Екатерина Мизулина
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ