Екатерина Мизулина прокомментировала челлендж с загоревшейся девочкой из Башкирии

Стример создал собственную азартную платформу и для популяризации портала запустил конкурс, в котором намерен разыграть квартиры. В челлендже решили принять участие и подростки из Башкирии. Они соорудили кольцо и хотели поджечь его, чтобы прыгнуть сквозь препятствие на машине. При поджигании кольца пострадала 17-летняя девочка. С ожогами её госпитализировали.