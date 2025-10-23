Жителю Уфы, который выбросил из окна дочку, назначили психологическую экспертизу

Житель Уфы, который выбросил из окна 3-летнюю дочку, пройдёт психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает ГорОбзор.ру со ссылкой на Следственный комитет.

Напомним, 9 октября 34-летний мужчина скинул ребёнка из окна на 4 этаже вместе с вещами. В момент трагедии отец и дочка находились в квартире одни – мать семейства со старшим сыном была на лечении в санатории.

Девочку экстренно госпитализировали, провели сложную операцию, а после транспортировали в Российскую детскую клиническую больницу в Москве.