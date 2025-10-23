Студенты из Уфы приняли участие в гонках на болидах в Китае

Единственные из России. Команда Уфимского университета науки и технологий успешно участвовала в международном чемпионате по гонкам «Формула студент» в Китае. В городе Чжэнчжоу выявляли лучших по вождению спортивных болидов, которые собирают студенты.

Представители Башкортостана заняли шестое место по топливной эффективности, причем уфимцы могли остаться без спорткара, но ребят спасло чудо. Их машина застряла на таможне и прибыла к месту турнира буквально за несколько часов до выезда на трассу.