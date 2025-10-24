Глава Башкирии посетил подопечных реабилитационно-образовательного комплекса

В Уфе проходит IV Всероссийский форум «Ломая барьеры». В рамках проведения мероприятия Глава Башкирии посетил реабилитационно-образовательный комплекс «Салют».
Общая площадь зданий «Салюта» — 25,7 тсч кв.м. Здесь разместили реабилитационный центр на 250 посещений в день, стационары с медицинским блоком, детский центр психоневрологии и эпилептологии Республиканской детской клинической больницы, а также школу «Йондоз» на 192 места. Ежегодно «Салют» принимает порядка шести тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья.
В разговоре с корреспондентами ИА «Башинформ» директор учреждения Милана Скоробогатова подчеркнула, что юные пациенты получают здесь комплексную помощь — для них оказывают реабилитационные, образовательные и медицинские услуги.
Глава Башкирии осмотрел столовую, мастерские, зал лечебной физкультуры, бассейн, кабинет психолога, сенсорную комнату, стоматологический блок для лечения зубов под общим обезболиванием, а также учебные классы образовательного центра «Йондоз».
Радий Хабиров посетил и выставку, которую организовали в фойе «Салюта» в рамках форума «Ломая барьеры». Здесь российские предприятия и организации представили различные проекты и продукцию для реабилитации и социализации жителей с ограниченными возможностями здоровья.
В частности, представители Уфимского художественно-промышленного колледжа рассказали, что в учебном заведении создали необходимые условия для обучения студентов с инвалидностью, а также помогают выпускникам с трудоустройством.
