Глава Башкирии посетил подопечных реабилитационно-образовательного комплекса

В создание «Салюта» мы вложили всю душу. Гордимся нашей системой реабилитации, здесь реально помогают особенным детям. Мы собрали уникальную команду специалистов. Важно, что нам удалось соединить реабилитацию, медицину и образование. Наш долг и приоритет — создать максимально комфортные условия для таких ребят и их родителей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан