В Уфе подростки подвергли себя опасности из-за конкурса стримера

В Башкирии подростки вновь подвергли себя опасности из-за челленджа стримера Мелстроя.
Напомним, стример объявил конкурс на самые оригинальные короткие видео ради продвижения собственной азартной платформы. Победителям он пообещал крупные денежные призы.
Собственный источник bash.news рассказал, что компания молодых ребят забралась на крышу высотного дома по улице Российской. Они растянули баннер с рекламой площадки стримера. Очевидцы сообщили о подростках на крыше сотрудникам МЧС и МВД ещё днём, однако пока никакой реакции не последовало.
Конкурс Мелстроя вызвал в интернете особый ажиотаж. Пользователи сети подвергают себя и других опасности ради дорогих призов. Так, в Стерлитамаке 17-летняя девочка получила ожоги лица, когда пыталась снять с друзьями «хайповое» видео.