В Уфе подростки подвергли себя опасности из-за конкурса стримера

Собственный источник bash.news рассказал, что компания молодых ребят забралась на крышу высотного дома по улице Российской. Они растянули баннер с рекламой площадки стримера. Очевидцы сообщили о подростках на крыше сотрудникам МЧС и МВД ещё днём, однако пока никакой реакции не последовало.