В Уфе стартовал месяц бесплатных мастер-классов по балету для всех возрастов

В течение месяца каждый желающий может попробовать себя в балете и встать к станку. Уфимцы от мала до велика могут принять участие в бесплатных мастер-классах и научиться основам классического танца в рамках проекта «Балет для всех». В программе также предусмотрены встречи со звездами сцены и яркие постановки.

Для балерин и танцоров занятие начинается уже со входа в зал. Приветственный поклон педагогу и концертмейстеру, дальше — разминка. Опытом в 10 лет они делятся с малышами, которые только-только познают азы хореографии. Такое желание было у многих, признаются участники, но в силу разных причин на большую сцену они не вышли.

«Балет для всех». Проект действительно оправдывает свое название — занятия открытые и бесплатные. Он реализуется на грант Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Базовые движения просты в исполнении даже для тех, кто далек от хореографии.

Результат труда танцоров, которые, как и участники проекта, в свое время пришли маленькими девочками в большое искусство. Такие мероприятия, по словам организаторов, позволяют детям с раннего возраста развивать творческое мышление.