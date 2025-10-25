В Уфе провели открытый республиканский турнир по чир-спорту

Чирлидинг сочетает в себе танцы, гимнастические и акробатические элементы. В столицу республики приехали более 450 участников из девяти регионов страны. Выступали атлеты на двух площадках в направлениях «перформанс» и «чир-лидинг»: соло, в дуэтах и в команде. Республику на соревнованиях представляли воспитанницы спортшкол из девяти городов.
Также в рамках соревнований прошел фестиваль «Тигра-чир». Так в турнире смогли выступить спортсмены разных возрастных групп. Пока на основной площадке турнира шли соревнования, на второй половине зала спортсменки отрабатывали сложные поддержки в стантах. Это фигура, которую создаёт на разных уровнях группа атлеток. Они подбрасывают и фиксируют одну из участниц команды.