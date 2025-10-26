Спасатели Башкирии рассказали, как искали пропавшую туристку из Челябинска

Искали не только на земле, но и с воздуха. Более 50 человек, свыше 10 единиц техники и пожарно-спасательный вертолёт Ка-32 пришлось задействовать, чтобы найти пропавшую на Иремеле туристку из Челябинска. Три дня на границе Башкортостана и соседнего региона продолжались поиски. Чем всё закончилось и как не попасть в подобную ситуацию, отправляясь в горы?

Пожарно-спасательный вертолёт Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям готовится к взлёту. Экипажу винтокрылой машины предстоит облететь труднодоступную территорию вокруг горы Иремель, чтобы попытаться обнаружить пропавшую туристку с воздуха.

К работам привлечены более 50 человек и 13 единиц техники от Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС, ГУ МЧС России по Республике Башкортостан и коллег из Челябинской области. От аварийно спасательной службы Госкомитета по ЧС Республики Башкортостан привлечено 11 человек, 4 единицы техники. Ильгиз Фаррахов, заместитель начальника аварийно-спасательной службы Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям

Туристку из Челябинска обнаружили в районе Тыгынских болот в Белорецком районе. Она услышала звук квадроцикла и вышла на тропу, где её заметили спасатели и добровольцы. На момент обнаружения, по предварительной информации, туристка получила обморожение нижних конечностей и переутомление. Женщину доставили в село Тюлюк Челябинской области, там её осмотрели медицинские специалисты и госпитализировали уже в лечебное учреждение Юрюзани.

Состояние пациентки оценивается как средней степени тяжести. Врачи больницы г. Юрюзань оказывают всю необходимую медицинскую помощь, поддерживают связь с коллегами из Челябинской областной больницы. Инна Мардамай, заместитель главного врача по медицинской части районной больницы г. Катав-Ивановск

Полина Захарова была участницей конкурса по покорению вершин Уральских гор. Во время восхождения на Иремель она отделилась от основной группы и продолжила путь самостоятельно. После завершения маршрута женщина не вернулась на исходную точку.

Территорию вокруг Иремеля Олег Чегодаев знает практически как свои пять пальцев. На эту вершину восходил не один десяток раз. Вернулся он в 2021-м живым и невредимым из похода длиною в 3183 километра. Тогда Олег за 109 дней пешком прошёл весь Урал. Путешественник с солидным опытом говорит, что Иремель относительно несложная на первый взгляд гора, но зачастую в этом и заключается главная её опасность.

Отправляясь в поход, человек должен тщательно подготовиться, говорят профессиональные путешественники. Маршрут необходимо изучить. Не зря есть выражение: «в горах ходят головой». И даже отправляясь в однодневный поход, нужно взять с собой то, что поможет в случае непредвиденной ситуации продержаться в густом лесу не один день.

А ещё железная кружка, минимальный набор продуктов, тёплые вещи, дождевик и нож. И это еще не полный список вещей в рюкзаке, которые могут помочь выжить с неделю, говорит Олег Лукьянов. Мастер спорта, инструктор международного класса по горному туризму советует: главное – не паниковать. Сначала собраться мыслями, а потом попытаться выйти к людям. Один из методов – спускаться по линии воды. Ручей рано или поздно приведёт к реке.

Эльвира Лутфуллина – организатор туров по Башкортостану, в том числе горных маршрутов. Она со своей командой формируют группы, исходя из физической подготовки туристов. Прежде всего обращают внимание на способности человека преодолевать большие расстояния. К каждой группе прикрепляется инструктор, при необходимости сразу несколько.