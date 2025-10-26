В Башкирии госаптеки вдвое увеличили ассортимент выпускаемых лекарств

Сеть государственных аптек Башкортостана почти вдвое увеличила ассортимент выпускаемых по рецепту лекарств. «Башфармация» расширила продукцию для взрослых и детей до 500 наименований. Прежде чем попасть в руки к покупателям, препараты проходят ряд испытаний. Пациенты все чаще делают выбор в пользу отечественных медикаментов за счет оригинального состава и невысокой себестоимости. Мы побывали в рецептурно-производственном отделе одного из производств и выяснили, в чем еще преимущество лекарств башкирского производства.

Время прохлады и опадающих листьев. Осень. С понижением температуры зачастую появляются и сезонные заболевания. В семьях идет настоящая борьба за здоровье. Особенно тяжело тем, у кого несколько детей – вирусы по цепочке изматывают каждого. Уже две недели многодетная мама Ева Василевская борется с высокой температурой пятилетней Мелины.

Педиатр нам выписала лекарства по рецепту, и у нас Госаптека находится прямо с домом – это так удобно. Я многодетная мама, и я знаю, что эти средства проверены временем. Нам для электрофореза растворы выписывали, мы здесь постоянно покупали. Они эффективнее за счет того, что у них срок годности маленький, и бактерии, которые там содержатся, они намного эффективнее, чем которые лежат по полгода, по три месяца. Ева Василевская, многодетная мама

Лечение становится более персонализированным и эффективным. Тщательно продуманные врачом дозировка и форма выпуска, например, в виде микстуры или мази сильно упрощают борьбу с болезнью. А каждое лекарство, изготовленное по индивидуальной прописи, учитывает особенности организма человека: вес, возраст, сопутствующие болезни. Позволяет менять концентрацию и снизить побочные эффекты.

На каждом изготовленном препарате есть этикетка, на которой указывается фамилия пациента, номер рецепта, дата и срок годности. Также здесь указан состав, вплоть до используемых ингредиентов – всё в соответствии с выписанным рецептом.

Производство в аптеках позволяет жителям республики приобрести медикамент сразу из лаборатории, что называется, «с пылу с жару» и по себестоимости, так как не предусмотрены затраты на хранение и транспортировку. Ценность в том, что растворы, пасты, лечебные кремы и лосьоны, капли для носа и глаз не содержат красителей и ароматизаторов.

В первый раз обращаюсь, обычно покупали обычные лекарства и все. До этого просто у нас таких вопросов не было с рецептурами. В течение 30 минут, пока обратился в поликлинику, сел в машину, доехал и вот. 5 минут здесь, все вопросы решил. Все устраивает, все удобно. Динар Кульсарин

Для пациентов важен именно вопрос безопасности и контроля. Как пояснили провизоры-технологи, любое лекарство, изготовленное в «Башфармации», проходит несколько обязательных видов проверок: письменный, органолептический, то есть по виду, запаху и однородности. А еще физический – полный химанализ. Особое внимание уделяют детским средствам.

Для изготовления мы используем все субстанции, ингредиенты, которые имеют паспорта качества, то есть все проверяется. Вода очищенная тоже подвергается ежедневному контролю. После изготовления лекарственная форма отдается на проверку провизору-аналитику. Где, если это требуется, происходит полный химический анализ. Заполняется паспорт письменного контроля, который тоже проверяется провизором-технологом, хранится в аптеке на протяжении двух месяцев. Людмила Доброва, заведующая рецептурно-производственным отделением отдела аптеки №308

Лекарства башкирского производства по строгой советской рецептуре нисколько не уступают готовым препаратам, представленным в аптеках. Долгое время именно их предлагают пациентам как альтернативу при лечении в Республиканском кожно-венерологическом диспансере.

В практике врача-дерматовенеролога рецептурные формы применяются для изготовления лекарственных препаратов для наружной терапии, то есть терапии, которая позволяет воздействовать непосредственно на очаг пораженной кожи. Удивляются тому, что есть рецептурные формы именно, в основном представители молодого поколения. А вот поколение более старшее, условно назовем его 70+, приходя на прием к врачу-дерматовенерологу, сами говорят, а не остались ли вот те препараты, которые использовали в советском пространстве, и сейчас? Надежда Надырченко, заведующая дерматологическим отделением №6 Республиканского кожно-венерологического диспансера