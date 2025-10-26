В Башкирии госаптеки вдвое увеличили ассортимент выпускаемых лекарств

Сеть государственных аптек Башкортостана почти вдвое увеличила ассортимент выпускаемых по рецепту лекарств. «Башфармация» расширила продукцию для взрослых и детей до 500 наименований. Прежде чем попасть в руки к покупателям, препараты проходят ряд испытаний. Пациенты все чаще делают выбор в пользу отечественных медикаментов за счет оригинального состава и невысокой себестоимости. Мы побывали в рецептурно-производственном отделе одного из производств и выяснили, в чем еще преимущество лекарств башкирского производства.
Время прохлады и опадающих листьев. Осень. С понижением температуры зачастую появляются и сезонные заболевания. В семьях идет настоящая борьба за здоровье. Особенно тяжело тем, у кого несколько детей – вирусы по цепочке изматывают каждого. Уже две недели многодетная мама Ева Василевская борется с высокой температурой пятилетней Мелины.
Лечение становится более персонализированным и эффективным. Тщательно продуманные врачом дозировка и форма выпуска, например, в виде микстуры или мази сильно упрощают борьбу с болезнью. А каждое лекарство, изготовленное по индивидуальной прописи, учитывает особенности организма человека: вес, возраст, сопутствующие болезни. Позволяет менять концентрацию и снизить побочные эффекты.
На каждом изготовленном препарате есть этикетка, на которой указывается фамилия пациента, номер рецепта, дата и срок годности. Также здесь указан состав, вплоть до используемых ингредиентов – всё в соответствии с выписанным рецептом.
Производство в аптеках позволяет жителям республики приобрести медикамент сразу из лаборатории, что называется, «с пылу с жару» и по себестоимости, так как не предусмотрены затраты на хранение и транспортировку. Ценность в том, что растворы, пасты, лечебные кремы и лосьоны, капли для носа и глаз не содержат красителей и ароматизаторов.
Для пациентов важен именно вопрос безопасности и контроля. Как пояснили провизоры-технологи, любое лекарство, изготовленное в «Башфармации», проходит несколько обязательных видов проверок: письменный, органолептический, то есть по виду, запаху и однородности. А еще физический – полный химанализ. Особое внимание уделяют детским средствам.
Лекарства башкирского производства по строгой советской рецептуре нисколько не уступают готовым препаратам, представленным в аптеках. Долгое время именно их предлагают пациентам как альтернативу при лечении в Республиканском кожно-венерологическом диспансере.
Как отметили в региональном Минздраве, в Башкортостане не просто сохранились, но еще и развиваются рецептурно-производственные отделы. Это уникальное явление, и по всей стране таких немного. Сейчас в республике действуют 9 производств: три в столице и по одному в равноудаленных районных центрах – в Салавате, Мелеузе, Белебее, Учалах, Нефтекамске и Белорецке. К тому же расширение продукции – еще одна возможность снизить зависимость от импорта.