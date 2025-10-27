Глава Башкирии в прямом эфире ответит на вопросы жителей республики

У журналистов и жителей Башкирии будет возможность задать волнующие их вопросы непосредственно Главе республики в прямом эфире и через социальные сети.

Напомним, в 2024 году прямая линия с Радием Хабировым прошла в формате 65 честных ответов на 65 непростых вопросов. Трансляция велась на телеканалах БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям», UTV, радиостанции «Юлдаш», а также в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Ожидается, что в этом году эфир будет доступен на тех же площадках.