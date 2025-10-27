В Уфе в «Арт-квадрате» прошла премьера оперы «Моцарт и Сальери»

В уфимском арт-квадрате разыграли оперу Николая Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери». Знаменитое музыкально-драматическое произведение, созданное по мотивам маленькой трагедии Александра Пушкина, представили артисты «Башкирского государственного театра оперы и балета».
Произведение затрагивает такие важные темы, как ревность, зависть и саморазрушение. А музыка в сочетании с игрой актеров помогает зрителю проникнуться постановкой и прочувствовать историю. Как отмечают организаторы, противостояние «Моцарта и Сальери» на сцене Арт-квадрата происходит неспроста. Уникальное креативное пространство — настоящее место притяжения для молодежи. А такие музыкальные спектакли — отличный способ приобщить молодое поколение к высокой культуре.