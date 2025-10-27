Кадровые перестановки и новые оповещения: итоги оперативки с Радием Хабировым

В Башкортостане начали внедрять новые способы оповещения об угрозе атаки беспилотников. Сегодня жители получали смс. Есть и специальное приложение о предупреждении угрозы. Об этом, в частности, говорили на оперативном совещании в Правительстве под руководством Радия Хабирова. В числе обсуждаемых тем — новые кадровые назначения и вопросы основной повестки.

О кадровых перестановках Радий Хабиров объявил, едва началось совещание. Азат Бадранов, который ранее был первым заместителем руководителя администрации главы, назначен ректором Башкирской академии госслужбы с приставкой и.о. Его предшественник на этом посту Данияр Абдрахманов теперь, наоборот, переходит в республиканскую администрацию и будет отвечать за работу политического блока. Новым пресс-секретарем главы Башкортостана стал Денис Ганиев, перешедший на должность из уфимской мэрии. А вот экс-градоначальник Сибая теперь будет работать в Министерстве труда.

В числе поручений в адрес ведомства — придать энергии вопросу трудоустройства людей с инвалидностью. Минтрансу нужно обратить внимание на рост числа погибших на дорогах. Ну а Минздраву и Минпросвещения продолжать работу по оснащению школ стоматологическими кабинетами.

В каждой школе от 500 и более учеников должен быть современный стоматологический кабинет. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сегодня утром жители республики начали получать СМС-сообщения об угрозе атаки беспилотников. Также в Госкомитете по ЧС рассказали о возможности получения уведомлений через мобильные приложения «112 — Экстренная помощь» и «МЧС России». Жителям рекомендуют их установить, чтобы быть в курсе надвигающихся угроз.

В Госкомитете по ЧС также рассказали о сокращении числа пожаров на 18%. В этом году меньше погибших и больше спасенных. Расширить возможности лесопожарной службы помог нацпроект «Экология» — в 2025 году приобрели 40 единиц лесопатрульной техники. А в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» обеспечили поставку 18 комплексов «Геоскан 801» для непрерывного контроля состояния лесов.

Передавайте большую благодарность своим коллегам. Начинаем готовиться к следующему сезону. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По национальному проекту с этого года работает и Пушкинская карта. Эта программа позволяет молодежи до 22 лет посещать культурные учреждения за счет средств бюджета. Чтобы пользоваться ей в 26-м году, необходимо переоформить карту в банке ВТБ до 28 декабря.

Учреждения культуры сегодня проводят много различных мероприятий. Соответственно, они уже могут точечно отрабатывать с молодёжью, которая является держателями «Пушкинской карты». Это большая также финансовая поддержка для наших учреждений культуры, поскольку наш регион с момента реализации «Пушкинской карты» входит в топ-5 по объёму привлеченных средств по данной программе. Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан