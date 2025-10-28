Жительница Башкирии представит Россию на конкурсе красоты в Китае

19-летняя Алина является обладательницей титула «Краса Башкортостана-2023». Девушка студентка 2 курса УУНИТ факультета башкирской филологии и журналистики. Алина владеет английским, испанским языками и уже изучает арабский и китайский.

Соперницами Алины на конкурсе красоты стали девушки из 60 стран мира. В ходе мероприятия конкурсантки посетят 5 городов Китая, а также пройдут этапы: мисс талант, лучший национальный костюм, мисс бикини и др.