Радий Хабиров рассказал о старте программы «Герои Башкортостана»

В Башкирии стартовал второй образовательный модуль кадровой программы «Герои Башкортостана», созданной для участников и ветеранов СВО. Об этом в своих соцсетях сообщил Глава республики.
Проект является продолжением федеральной инициативы «Время героев» и нацелен на подготовку военнослужащих к новой работе на благо региона.
Радий Хабиров выразил уверенность, что настоящие патриоты, проявившие себя на поле боя, с той же самоотверженностью будут служить и развитию республики.
Обучение проходит в Гафурийском районе, где участники СВО смогут полностью погрузиться в учебный процесс.
Фото: Радий Хабиров, ТГ.