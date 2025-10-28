Радий Хабиров рассказал о старте программы «Герои Башкортостана»

Если на первом модуле наши бойцы изучали лучшие управленческие практики и проходили стажировку под руководством опытных наставников, то теперь им предстоит глубже погрузиться в тему экономики и финансов. Это те знания, которые точно пригодятся в будущей работе. Лекции прочитают лучшие преподаватели, а практическим опытом поделятся руководители органов госвласти, муниципалитетов, крупных организаций. Задача участников проекта — внимательно слушать, впитывать новую информацию, наращивать компетенции.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан