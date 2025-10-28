Радий Хабиров рассказал о старте программы «Герои Башкортостана»

В Башкирии стартовал второй образовательный модуль кадровой программы «Герои Башкортостана», созданной для участников и ветеранов СВО. Об этом в своих соцсетях сообщил Глава республики.

Проект является продолжением федеральной инициативы «Время героев» и нацелен на подготовку военнослужащих к новой работе на благо региона.

Если на первом модуле наши бойцы изучали лучшие управленческие практики и проходили стажировку под руководством опытных наставников, то теперь им предстоит глубже погрузиться в тему экономики и финансов. Это те знания, которые точно пригодятся в будущей работе. Лекции прочитают лучшие преподаватели, а практическим опытом поделятся руководители органов госвласти, муниципалитетов, крупных организаций. Задача участников проекта — внимательно слушать, впитывать новую информацию, наращивать компетенции.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан
Радий Хабиров выразил уверенность, что настоящие патриоты, проявившие себя на поле боя, с той же самоотверженностью будут служить и развитию республики.

Обучение проходит в Гафурийском районе, где участники СВО смогут полностью погрузиться в учебный процесс.

