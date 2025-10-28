«Все вопросы будут решены»: жители Башкирии могут обратиться к Радию Хабирову

С сегодняшнего дня официально начался приём вопросов на прямую линию с Главой Башкортостана. Она состоится 11 ноября. Радий Хабиров традиционно ответит на запросы жителей республики, а также журналистов в студии. Формат в этом году будет совмещённым, как и в прошлый раз.
Задать вопрос на прямую линию можно с помощью чат-ботов в Телеграме, ВКонтакте, Одноклассниках и национальном мессенджере МАХ. Можно также написать обращение в специальном разделе на сайте Главы Башкортостана и через сервис «Госуслуги. Решаем вместе». Принимаются как текстовые запросы, так и видеообращения.
Ни одна проблема после таких мероприятий не остается без внимания. Глава Башкортостана каждый раз ставит задачу руководителям на местах отработать каждый вопрос жителей.