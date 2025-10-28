«Все вопросы будут решены»: жители Башкирии могут обратиться к Радию Хабирову

Так или иначе, преимущество и сила подобного рода прямых линий в том, что действительно сложные, закоренелые вопросы обязательно будут решены либо рассмотрены, в случае если они озвучиваются в рамках подобного рода мероприятий и трансформируются в указы или поручения главы, которые раздаются по итогам этих прямых линий. Плюс власть берет на себя публичные обязательства по решению этих вопросов.

Арсен Шаяхметов, старший преподаватель кафедры политологии и связей с общественностью УУНиТ