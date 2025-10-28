«Все вопросы будут решены»: жители Башкирии могут обратиться к Радию Хабирову

С сегодняшнего дня официально начался приём вопросов на прямую линию с Главой Башкортостана. Она состоится 11 ноября. Радий Хабиров традиционно ответит на запросы жителей республики, а также журналистов в студии. Формат в этом году будет совмещённым, как и в прошлый раз.

Задать вопрос на прямую линию можно с помощью чат-ботов в Телеграме, ВКонтакте, Одноклассниках и национальном мессенджере МАХ. Можно также написать обращение в специальном разделе на сайте Главы Башкортостана и через сервис «Госуслуги. Решаем вместе».  Принимаются как текстовые запросы, так и видеообращения.

Ни одна проблема после таких мероприятий не остается без внимания. Глава Башкортостана каждый раз ставит задачу руководителям на местах отработать каждый вопрос жителей.

Так или иначе, преимущество и сила подобного рода прямых линий в том, что действительно сложные, закоренелые вопросы обязательно будут решены либо рассмотрены, в случае если они озвучиваются в рамках подобного рода мероприятий и трансформируются в указы или поручения главы, которые раздаются по итогам этих прямых линий. Плюс власть берет на себя публичные обязательства по решению этих вопросов.

Арсен Шаяхметов, старший преподаватель кафедры политологии и связей с общественностью УУНиТ
