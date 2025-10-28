Радий Хабиров принял участие в выездном совещании Секретаря Совбеза России

Противостоять участившимся атакам. Радий Хабиров принял участие в выездном совещании Секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу в Приволжском федеральном округе. В обсуждении актуальных вопросов защиты критически важных объектов участвовали полномочный представитель Президента страны в ПФО Игорь Комаров, руководители регионов, представители федеральных министерств и ведомств.

Особое внимание на совещании уделили рискам гибридных террористических атак, которые сочетают традиционные диверсионные методы с использованием информационных технологий и беспилотных систем. Глава Башкортостана доложил, что в регионе организовали системную работу по противодействию террористическим атакам.