Радий Хабиров принял участие в выездном совещании Секретаря Совбеза России

Противостоять участившимся атакам. Радий Хабиров принял участие в выездном совещании Секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу в Приволжском федеральном округе. В обсуждении актуальных вопросов защиты критически важных объектов участвовали полномочный представитель Президента страны в ПФО Игорь Комаров, руководители регионов, представители федеральных министерств и ведомств.

Особое внимание на совещании уделили рискам гибридных террористических атак, которые сочетают традиционные диверсионные методы с использованием информационных технологий и беспилотных систем. Глава Башкортостана доложил, что в регионе организовали системную работу по противодействию террористическим атакам.

Мы создали глубокую эшелонированную систему обороны, которая включает пассивную и активную защиту – систему обнаружения, сопровождения, огневого поражения беспилотников. Продолжаем активно взаимодействовать с Минобороны страны в этом вопросе. Защита людей – наша приоритетная задача.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ