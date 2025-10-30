В Башкирии пять медиков удостоены звания «Лучший врач года»

Первой принять на себя удар болезни, будь то обычная простуда или начало сложного хронического недуга. Заметить и направить к специалисту. Вот уже 30 лет Флюза Расиховна стоит на страже здоровья своих пациентов и вылечила не одно поколение уфимцев. Быть врачом она мечтала с детства, поэтому по окончании школы, не раздумывая, поступила в БГМУ. Участковым терапевтом работает с 1995 года. На хорошем счету и у коллег, и у руководства.