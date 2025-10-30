В Башкирии пять медиков удостоены звания «Лучший врач года»

Пять медиков из Башкортостана удостоены звания «Лучший врач года» по итогам всероссийского конкурса. Победителями стали специалисты из Уфы, Нефтекамска, Сибая и Караидельского района. Врачи республики заняли первые места в пяти номинациях: лучший онколог, стоматолог, акушер-гинеколог, участковый терапевт и педиатр.
Первой принять на себя удар болезни, будь то обычная простуда или начало сложного хронического недуга. Заметить и направить к специалисту. Вот уже 30 лет Флюза Расиховна стоит на страже здоровья своих пациентов и вылечила не одно поколение уфимцев. Быть врачом она мечтала с детства, поэтому по окончании школы, не раздумывая, поступила в БГМУ. Участковым терапевтом работает с 1995 года. На хорошем счету и у коллег, и у руководства.
Подтверждением профессионализма участкового терапевта стала победа во всероссийском конкурсе «Лучший врач года». Заслуженную награду Флюза Расиховна получила в Москве из рук министра здравоохранения России Михаила Мурашко в рамках конгресса «Национальное здравоохранение».
Всего награду и статус «Лучшего врача года» получили пять специалистов из Уфы, Нефтекамска, Сибая и Караидельского района. Теперь в Башкортостане есть официально признанные и лучшие онколог, стоматолог, акушер и участковые терапевт и педиатр.