В Башкирии в ближайшие дни похолодает до -4°С

Сегодня, 31 октября, в отдельных районах республики пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный и западный, умеренный. Днем температура воздуха составит от +3 до +8°С.

В субботу, 1 ноября, погода ухудшится. Местами прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, на юге республики — до умеренных. Ветер северо-западный с переходом на южный, по югу — порывистый. Ночью столбики термометров опустятся до -4, +1°С, днем температура будет в пределах +1, +6°С.