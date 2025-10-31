В Уфе повар едва не лишилась руки из-за нарушений на производстве

В Уфе прокуратура добилась через суд компенсации для работницы кафе, получившей производственную травму. 51-летняя женщина, работая поваром горячего цеха, получила травму кисти правой руки.

Как установила проверка, причиной несчастного случая стала ненадлежащая организация работодателем условий труда. Женщине был причинен вред здоровью средней тяжести.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с организации компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства, обязав ответчика выплатить пострадавшей 180 тысяч рублей. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.