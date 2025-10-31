В Уфе повар едва не лишилась руки из-за нарушений на производстве

В Уфе прокуратура добилась через суд компенсации для работницы кафе, получившей производственную травму. 51-летняя женщина, работая поваром горячего цеха, получила травму кисти правой руки.

Фото №1 - В Уфе повар едва не лишилась руки из-за нарушений на производстве

Как установила проверка, причиной несчастного случая стала ненадлежащая организация работодателем условий труда. Женщине был причинен вред здоровью средней тяжести.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с организации компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства, обязав ответчика выплатить пострадавшей 180 тысяч рублей. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

