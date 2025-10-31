В Башкирии ужесточают ответственность за срыв отопительного сезона

Качественное тепло в каждый дом. Президентом России Владимиром Путиным подписан закон о повышении штрафов за необеспечение готовности к отопительному сезону. Эти поправки касаются муниципальных образований, теплоснабжающих, теплосетевых и управляющих организаций. Одним словом, тех, на кого законодательством возложена обязанность по обеспечению готовности к отопительному сезону. Теперь за различные нарушения, которые были допущены в ходе подготовки к подаче тепла в дома, ответственным грозят штрафы вплоть до дисквалификации до двух лет от занимаемой должности. Что ещё предусматривают новые поправки в законе, увеличивающие штрафы, подробнее далее.

Если теплеют батареи, значит, за окном уже не больше +8. Именно при такой температуре, сохраняющейся на протяжении 5 дней, местная администрация издает постановление о начале отопительного сезона. Для большинства городов республики отопительный сезон стартовал в конце сентября.

Тепло подали 100% потребителям. В первую очередь тепло поступило в социальные учреждения: детские сады, школы, объекты здравоохранения, а также в жилой фонд. Азат Фахретдинов, директор филиала «БашРТС-Уфа»

В Башкортостане работает не менее 20 теплоснабжающих компаний. Их задача — довести тепло до домов. Дальше ответственность лежит на управляющих компаниях и ТСЖ. Они и отвечают за обслуживание внутридомовых инженерных систем, в том числе подачу и регулировку тепла в квартирах.

Аварии, недогрев, несвоевременное подключение, одним словом, предоставление некачественных услуг — это типичные проблемы, с которыми сталкиваются в отопительный сезон. И не всегда легко разобраться, на ком лежит ответственность. Новые поправки в законе нацелены решить эти вопросы.

Штрафные санкции коснутся должностных лиц муниципалитетов и органов исполнительной власти России, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, управляющих компаний, ТСЖ. Надежда Крылова, член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Республике Башкортостан, член исполкома Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России

Для юрлиц штраф составит от 20 до 40 тыс. руб., для должностных лиц — от 5 до 10. За повторное нарушение — от 30 до 50 тысяч рублей или дисквалификация на срок до двух лет. Будут штрафовать и жителей, чьи теплопотребляющие установки подключены к системе теплоснабжения.