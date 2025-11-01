В Башкирии на рыбалке заблудились отец и сын

В Ишимбайском районе пропали рыбаки. Об этом рассказали в Госкомитете по ЧС.
Инцидент произошёл 31 октября. Отец с сыном уехали на рыбалку, но домой не вернулись. Были организованы поиски пропавших. К счастью, оба были найдены живыми и здоровыми.
Спасатели напомнили о правилах безопасности при выезде на природу:
— Подготовка перед выходом: зарядите телефон и возьмите powerbank. Сообщите близким маршрут и время своего возвращения.
— Возьмите с собой свисток для подачи сигналов, компас для ориентации на местности, фонарик на случай наступления темноты. Помните, если вы будете в яркой одежде, вас легко заметить.
— Если вы заблудились, остановитесь и позвоните в службу спасения по номеру 112. Оставайтесь на месте до прихода помощи.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.