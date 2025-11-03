В Уфе завершилась работа над фильмом «Щит двора»

В Уфе завершилась работа над фильмом для детей и подростков «Щит двора». Лента повествует о дружбе и о том, что добро всегда одолеет зло. Главные роли исполнили юные актеры частной киношколы, для многих из которых съемки в картине стали дебютом. Сейчас фильм хотят отправить на конкурсы и фестивали, а после выложить в интернет для всеобщего просмотра.

Неловкие моменты и комичные ситуации. А еще любовь с первого взгляда. Но на пути главного героя встает местный хулиган, который тоже влюблен в девушку. И чтобы добиться своего, робкому парню предстоит стать храбрым. 30-минутный фильм был снят всего за два дня.

Бюджета как такого даже не было, поэтому съемочная команда находила разные решения задачи. И, как правило, она ложится на плечи продюсеров. Яна Ванюшова говорит, что кино без большого бюджета снять реально. Главное, чтобы команда работала в едином ритме.

Сценарий был написан за две недели. После этого месяц шли репетиции. И когда уже непосредственно начались съемки, то много дублей не требовалось – всё было уже отточено.