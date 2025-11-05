В Уфе Театр кукол представил премьеру спектакля «Руслан и Людмила»

В Уфе прошла премьера спектакля «Руслан и Людмила». Помимо поэмы, прозвучали строки и из других известных произведений Александра Сергеевича Пушкина.

При подготовке мюзикла актеры театра занимались со специально приглашенными хореографом и педагогом по вокалу. Особую роль в спектакле заняли видеопроекция и компьютерная графика.