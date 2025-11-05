В Уфе прошли соревнования по плаванию «Спортивный резерв Башкортостана»

В них приняли участие спортсмены со всей республики. Выступали пловцы в разных возрастных категориях. Это традиционные соревнования, которые проходят в четыре этапа. Этот турнир является подготовительным, по итогу выступлений в котором будет сформирована сборная Республики Башкортостан.

Виктория Ширяева – одна из звездочек башкирского плавания. Спортсменка только вернулась со всероссийских соревнований в Калининграде. Там она завоевала две бронзовые награды на дистанциях 50 и 100 метров брассом. На этом республиканском турнире Виктория также планирует выступить на своей коронной дистанции.

Тимур Фаттахов еще не завоевывал медали на всероссийских соревнованиях, зато на республике ему не было равных в заплыве среди юношей на дистанции 200 метров брассом. Плаванием он занимается 4 года и мечтает выполнить норматив кандидата в мастера спорта России. Также Спортсмен активно готовится к чемпионату Приволжского федерального округа.