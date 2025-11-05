В Башкирии отметили 160-летие института судебных приставов России

160 лет на страже закона. Сегодня в Уфе состоялся торжественный концерт, посвященный юбилейной дате со дня образования института службы судебных приставов. Участие в мероприятии принял Глава Башкортостана. Радий Хабиров поблагодарил за службу сотрудников и ветеранов ведомства и вручил государственные награды.
В своем выступлении руководитель региона подчеркнул важность деятельности судебных приставов. Эти люди, по словам главы, являются неотъемлемой частью государственной системы правосудия.
За первое полугодие 2025-го судебными приставами республики окончено более 950 тысяч исполнительных производств. Взыскано около 11 миллиардов рублей. На должном уровне обеспечено взыскание ущерба от преступлений, задолженности по заработной плате, алиментных платежей, было отмечено во время торжественного мероприятия.