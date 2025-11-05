В Башкирии отметили 160-летие института судебных приставов России

160 лет на страже закона. Сегодня в Уфе состоялся торжественный концерт, посвященный юбилейной дате со дня образования института службы судебных приставов. Участие в мероприятии принял Глава Башкортостана. Радий Хабиров поблагодарил за службу сотрудников и ветеранов ведомства и вручил государственные награды.

В своем выступлении руководитель региона подчеркнул важность деятельности судебных приставов. Эти люди, по словам главы, являются неотъемлемой частью государственной системы правосудия.

Этот юбилей – важный рубеж, позволяющий оценить достойный путь, пройденный вашей службой, подчеркнуть её особую значимость и востребованность для укрепления основ правового государства. Сегодня без вас невозможно представить действенный механизм исполнения судебных решений, контроля за законностью, защиты прав граждан. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан