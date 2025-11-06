В Уфе врачи РКБ нарастили пациенту печень

В Республиканской больнице имени Куватова пациенту нарастили печень. Уникальная операция была проведена 66-летнему пациенту с колоректальным раком. Во время осмотра у него обнаружились также метастазы в правой доли печени.

Опытная команда врачей разделила орган на две части. Далее с помощью медицинских манипуляций в здоровую долю был увеличен кровоток, и эта часть печени увеличилась в размерах в течение пары недель. Она смогла обеспечивать жизнедеятельность пациента, после чего вторым этапом пораженная доля была удалена. Пациент восстановился после операции. Мужчина проходит химиотерапию. Сейчас стоит задача – получить стойкую ремиссию болезни.