Боец из Башкирии достойно защищает Родину на СВО

Житель Абзелиловского района с детства мечтал о военной службе, несмотря на проблемы со здоровьем. С игрушечным автоматом в руках и искренней любовью к лошадям он представлял себя защитником Отечества.

После окончания девятого класса Шамиль получил специальность автомеханика в Таштимеровском СПТУ, а затем освоил профессию водителя «КамАЗа» в ДОСААФ. Трудовой стаж молодой человек решил заработать в армии, поэтому начал службу в Приморском крае.

Первый боевой опыт Шамиль получил в Дагестане. Во время одной из операций он был ранен и целый месяц провел в горах, не имея возможности выйти на связь с родными. Его молчание заставило сильно переживать родителей, пишут в издании «Абзелил».

Боевой путь военнослужащего продолжился в Сирии в составе наших частей. В октябре 2022 года Шамиль был направлен для участия в специальной военной операции, где служит старшим водителем и командиром отделения.

Интересно, что по тем же дорогам, где сегодня проходит службу боец, в годы Великой Отечественной войны сражались его деды и прадеды. Шамиль достойно продолжает семейные традиции — недавно он был награжден медалью Жукова за проявленное мужество.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).