Радий Хабиров поздравил работников АПК с профессиональным праздником

Благодаря их профессионализму Башкортостан остается одним из ведущих аграрных регионов. Сегодня в республике чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Это те люди, которые обеспечивают продовольственную безопасность страны. С профессиональным праздником всех тружеников села поздравил Радий Хабиров, который особо отличившимся героям жатвы вручил ключи от новых автомобилей.

Этот год для аграриев, может, и не золотой, но точно один из лучших. Рекордный урожай масличных культур, хорошие объемы сахарной свёклы, да и по зерновым 3,8 млн тонн – один из лучших показателей за последние годы. Аграрии убрали с полей в полтора раза больше, чем необходимо для нужд региона. И это хороший повод гордиться результатом.

Это очень сложный труд. Да, техника становится лучше, что позволяет аграриям работать в более комфортных условиях. Однако сейчас им приходится решать много других вопросов, в том числе реагировать на непредсказуемость цен. И здесь важна роль государства – где-то поддержать, где-то компенсировать издержки. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Хорошие результаты у региона и в животноводстве. Отрасль обеспечена кормами. Строятся современные комплексы. Экспорт агропромышленной продукции за последнюю пятилетку вырос в два раза. Около миллиона тонн продукции поставляют более чем в 40 стран мира.

Один из передовиков сельхозпроизводства – Рифат Ильясов из Аургазинского района. Победа в конкурсе комбайнеров для него – мечта, к которой он шел последние пять лет.

Каждого, кто выходил на сцену, заслуженно встречали бурными аплодисментами. Многие посвятили работе в сельском хозяйстве без преувеличения всю сознательную жизнь. В этот день чествовали и муниципалитеты, которые показали лучшие результаты. Абсолютным лидером по намолоту стал Стерлитамакский район.

Погода в этом году благоволила. И даже там, где заниматься земледелием более рискованно, показали достойные результаты.

Столь традиционной сфере, как сельское хозяйство, не чужды инновации. Башкирские ученые выводят новые сорта растений и виды животных. В этом году впервые на полях активно использовали агродроны. Как рассказали в Минсельхозе, потенциал позволяет увеличить производство сельхозпродукции в два раза. Но нужно делать ставку на переработку.