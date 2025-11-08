Радий Хабиров поздравил мостостроителя Павла Рабухина с 82-летием

Человек, который построил более тысячи мостов и путепроводов в республике. Сегодня свой 82-й день рождения отмечает Павел Семенович Рабухин. Легендарного строителя поздравил в своих социальных сетях Глава Башкортостана.

Свою карьеру Павел Семенович начал ещё в 1967 году мастером в Мостоотряде №30. Благодаря компетенциям и лидерским качествам вскоре стал начальником отряда, которым руководил более 35 лет. Сегодня Павел Рабухин занимает должность председателя Совета директоров компании «Уралмостострой».