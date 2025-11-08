Радий Хабиров поздравил мостостроителя Павла Рабухина с 82-летием

Человек, который построил более тысячи мостов и путепроводов в республике. Сегодня свой 82-й день рождения отмечает Павел Семенович Рабухин. Легендарного строителя поздравил в своих социальных сетях Глава Башкортостана.
Свою карьеру Павел Семенович начал ещё в 1967 году мастером в Мостоотряде №30. Благодаря компетенциям и лидерским качествам вскоре стал начальником отряда, которым руководил более 35 лет. Сегодня Павел Рабухин занимает должность председателя Совета директоров компании «Уралмостострой».
Несмотря на почтенный возраст, Павел Семенович часто бывает на стройплощадках, одним из знаковых проектов для него стал Бельский мост. Радий Хабиров поздравил именинника, пожелав ему крепкого здоровья и дальнейших трудовых успехов.