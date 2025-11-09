«Россия – спортивная держава» в Самаре: итоги для Башкирии

Чуть больше года назад Башкортостан принимал самый масштабный спортивный форум страны при участии Президента. И вот делегация республики вновь на мероприятии «Россия – спортивная держава». Теперь уже в Самаре, которая принимала эстафету у Уфы. Радий Хабиров представил на площадке отраслевой потенциал Башкортостана, а также принял участие в заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта. О достижениях региона в контексте тех задач, которые ставят на федеральном уровне, – в нашем сюжете.
Тема нынешнего форума во многом перекликается и с повесткой предыдущего. Год назад комплексные взгляд в спортивное будущее страны точно также при участии Президента обсуждали и на площадке мероприятия в Уфе. Тогда эстафету от башкирской столицы перехватила Самара.
Башкортостан по праву считается одним из флагманов развития спорта в стране. Вот вице-премьеру российского правительства Дмитрию Чернышенко показывают долю жителей региона, систематически занимающихся спортом – 62%. За 5 лет этот показатель вырос почти на 20%. Таким образом, республика планомерно приближается к выполнению той задачи, которую поставил Владимир Путин.
В прошлом году именно в рамках международного форума в Башкортостане открыли целый ряд объектов при участии Президента. Дворец борьбы, Центр фехтования, первую очередь комплекса для гребного слалома, а также комплекс «Амфибия» в Нефтекамске. Все они успешно работают, ну а власти тем временем готовятся к возведению новых сооружений.
У Башкортостана большой задел не только в части строительства новых объектов. В регионе работает целый ряд предприятий, которые изготавливают спортивное оборудование. Под Белорецком, например, делают тренажеры для фитнес-залов и площадок воркаута, а в Уфе производят падел-корты, которые представили и на выставочной площадке Минпромторга.
Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в заседании Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта. Обсуждали дальнейшее развитие детско-юношеского спорта. В стране, по словам Владимира Путина, систематически тренируется более 90% детей. Однако эти цифры не дают четкого понимания, как занятия влияют на здоровье ребёнка, его учёбу и общее развитие. Глава государства поручил разработать критерии оценки, а для этого синхронизировать деятельность систем здравоохранения, спорта и просвещения, а также органов власти на местах.