«Россия – спортивная держава» в Самаре: итоги для Башкирии

Чуть больше года назад Башкортостан принимал самый масштабный спортивный форум страны при участии Президента. И вот делегация республики вновь на мероприятии «Россия – спортивная держава». Теперь уже в Самаре, которая принимала эстафету у Уфы. Радий Хабиров представил на площадке отраслевой потенциал Башкортостана, а также принял участие в заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта. О достижениях региона в контексте тех задач, которые ставят на федеральном уровне, – в нашем сюжете.

Тема нынешнего форума во многом перекликается и с повесткой предыдущего. Год назад комплексные взгляд в спортивное будущее страны точно также при участии Президента обсуждали и на площадке мероприятия в Уфе. Тогда эстафету от башкирской столицы перехватила Самара.

В актуальной повестке устойчивого развития Организации Объединённых Наций спорт назван одним из важнейших факторов достижения целей в области здравоохранения, образования, социальной интеграции. И Россия полностью разделяет этот подход, учитывает в реализации своих национальных целей развития. Приоритетное внимание уделяем развитию инфраструктуры для массового спорта, доступной для представителей всех возрастных групп и групп здоровья. Владимир Путин

Башкортостан по праву считается одним из флагманов развития спорта в стране. Вот вице-премьеру российского правительства Дмитрию Чернышенко показывают долю жителей региона, систематически занимающихся спортом – 62%. За 5 лет этот показатель вырос почти на 20%. Таким образом, республика планомерно приближается к выполнению той задачи, которую поставил Владимир Путин.

В прошлом году именно в рамках международного форума в Башкортостане открыли целый ряд объектов при участии Президента. Дворец борьбы, Центр фехтования, первую очередь комплекса для гребного слалома, а также комплекс «Амфибия» в Нефтекамске. Все они успешно работают, ну а власти тем временем готовятся к возведению новых сооружений.

В числе задач, которые стоят перед нами, – возведение в Уфе легкоатлетического манежа, завершение строительства второй очереди комплекса сооружений для гребного слалома, ввод новых объектов в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт». Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

У Башкортостана большой задел не только в части строительства новых объектов. В регионе работает целый ряд предприятий, которые изготавливают спортивное оборудование. Под Белорецком, например, делают тренажеры для фитнес-залов и площадок воркаута, а в Уфе производят падел-корты, которые представили и на выставочной площадке Минпромторга.