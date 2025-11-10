Глава Башкирии поздравил с праздником сотрудников органов внутренних дел

Сегодня Глава Башкортостана поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. В ходе торжественного мероприятия Радий Хабиров вручил отличившимся на службе государственные награды республики.
Глава Башкирии добавил, что региональные власти поддерживают сотрудников органов внутренних дел, в том числе в укреплении материально-технической базы. С начала года в регионе раскрыто более 17 тысяч преступлений. Между тем снизилось количество уголовных нарушений в общественных местах.
Участники мероприятия почтили минутой молчания память погибших сотрудников органов внутренних дел, отдавших жизни при выполнении служебного долга. А после состоялся праздничный концерт. Со сцены также отметили, что в последнее время все чаще женщины стали выбирать профессию служения людям и их безопасности.