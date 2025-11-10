Глава Башкирии поздравил с праздником сотрудников органов внутренних дел

От имени жителей Башкортостана искренне благодарю вас за непростую и ответственную службу, верность долгу и присяге. Многие из вас и сейчас, в свой праздник, находятся на посту, обеспечивая правопорядок и общественную безопасность. Ваши коллеги решительно и мужественно действуют в зоне проведения СВО, пресекают провокации и диверсии, обеспечивают общественный порядок в новых российских регионах.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан