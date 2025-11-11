В медико-генетическом центре Уфы открылся спортзал для сотрудников

Забота о ментальном и физическом здоровье сотрудников. В Республиканском медико-генетическом центре открылся спортивный зал. В свободное время специалисты могут отвлечься от работы и заняться физической культурой. Всё это благодаря гранту профсоюзов. На выигранные средства закупили тренажеры.

Ранее здесь проводили операции, а теперь сотрудники могут заняться спортом, а также психологически разгрузиться после рабочего дня. Из неуютного подсобного помещения создали светлый и просторный зал с современным освещением, системой вентиляции и тренажёрами.

Создать спортивный зал для персонала получилось благодаря старшей медсестре Республиканского медико-генетического центра. Гульшат Аюпова стала победителем грантового конкурса профсоюза работников здравоохранения России. На выигранные средства приобрели оборудование для кардиотренировок: беговые дорожки, эллипсоиды, велотренажёры.

Грантовые средства и поддержка главного врача стали решающим вкладом в преображение пустующего помещения в современное, многофункциональное пространство для фитнеса и релаксации.