«Прагматичный подход зрелого руководителя»: эксперты – о Прямой линии с Главой Башкирии

Не просто отчётная встреча с населением, а важный элемент управления в условиях внешней и внутренней нагрузки. Так прокомментировали Прямую линию Радия Хабирова эксперты. Они отметили концентрацию Главы Башкортостана на основных задачах, а также тот факт, что он хладнокровно и правдиво оценивает текущую ситуацию в республике.