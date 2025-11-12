«Прагматичный подход зрелого руководителя»: эксперты – о Прямой линии с Главой Башкирии

Не просто отчётная встреча с населением, а важный элемент управления в условиях внешней и внутренней нагрузки. Так прокомментировали Прямую линию Радия Хабирова эксперты. Они отметили концентрацию Главы Башкортостана на основных задачах, а также тот факт, что он хладнокровно и правдиво оценивает текущую ситуацию в республике.

Руководитель региона опирался на конкретные цифры и избегал абстрактных обещаний. По словам экспертов, это важно для удержания инвестиционного климата и социальной стабильности в Башкортостане.    

Интересно его отношение к будущему планированию. Признание, что строить долгосрочные прогнозы в современных условиях почти невозможно, звучит как признак политической зрелости. Вместо громких утопий он делает ставку на реализацию конкретных задач по стратегии «Башкортостан-2030». Это, безусловно, прагматичный подход зрелого руководителя крупнейшего в России региона.

Марат Марданов, директор Центра гуманитарных исследований Министерства культуры Республики Башкортостан

Радий Хабиров довольно свободно говорит про существующие трудности, про дефицит бюджета, барьеры, с которыми Республика Башкортостан столкнулась после 2022 года, но при этом власти не снимают с себя никаких обязательств, касающихся социального обслуживания населения.

Алексей Чекрыжов, эксперт центра геополитических исследований «Берлек-Единство»
