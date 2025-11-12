В Уфе прошла закрытая премьера детского фильма ужасов «Злая книга»

Главные роли исполнили юные актеры – воспитанники студии театра и кино «Новый мир». По сюжету главный герой зачитался книжкой со страшными историями и настолько увлекся, что стал видеть наяву персонажей со страниц.

Главный посыл в том, что страхи оживают, если им придавать слишком большое значение. Съемочный процесс проходил в одной из уфимских школ и занял два дня. А на монтаж и спецэффекты ушло 3 месяца.

В день показа был полный зал зрителей, поддержать юных актеров пришли и их родители. Помимо «Злой книги», состоялся показ других короткометражных лент студии, в том числе и фильма «Сделка», который в прошлом году стал призером кинофестиваля «Таганок». Что касается премьерного фильма, то он также отправится на различные кинофестивали, а после уже будет доступен массовому зрителю.