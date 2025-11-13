Кировский район Уфы празднует 90-летие

От улиц Зенцова в сторону Сутолоки, захватывая старую Уфу, Цыганскую поляну, Пугачевскую и Восточную слободу. 90 лет назад были определены границы Кировского района столицы республики. Сегодня в Уфе состоялось торжественное собрание, посвящённое юбилею образования муниципалитета.

Прежде чем выехать в рейс – обязательная проверка уровня масла и в целом состояния автомобиля. Азат Искандаров – водитель вакуумного дорожного пылесоса. Этот тот человек, который делает улицы города, а именно Кировского района Уфы, не просто чистыми, а ещё и беспыльными. В ставшем уже родном муниципалитете он работает 25 лет.

Почти четверть века на службе Кировскому району и Науфиль Ульмаскулов. Главный инженер организации, отвечающей за благоустройство муниципалитета, подготовку сотрудников, проверку транспорта и техники. За преданность своему делу Науфиль Ульмаскулов вместе с коллегой Азатом Искандаровым были удостоены званий заслуженных работников жилищно-коммунального хозяйства республики. Награды им вручили сегодня во время торжественного собрания, посвящённого 90-летнему юбилею Кировского района.

Кировский район – это не просто часть города, а его сердце и душа. Это первый административный район Уфы, где сосредоточены основные достопримечательности, формирующие образ столицы. Здесь расположены ведущие культурные, образовательные и медицинские учреждения, высшие учебные заведения и органы региональной власти. За последние годы на территории муниципалитета произошли серьёзные позитивные изменения, отметили выступающие.

Не только от республики, но и множество наград от города и родного муниципалитета получили сегодня труженики Кировского района. После официальной части юбилейного торжества гостей ожидал праздничный концерт.