Известно, когда в Башкирии ожидается устойчивый снежный покров

Устойчивый снежный покров в Башкортостане ожидается в конце ноября. При этом синоптики отмечают, что в 2025 году погода будет нестабильной: специалисты прогнозируют резкие колебания температуры в течение месяца, от коротких оттепелей до сильных морозов.
По информации Башгидрометцентра, в ближайшие выходные будет пасмурно. Возможны небольшие дожди, в отдельных районах со снегом. Температура воздуха ночью местами понизится до -7 градусов, днем будет около 7-10 градусов тепла. Временный снежный покров в республике ожидается 16-17 ноября, рассказали специалисты.