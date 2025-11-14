Известно, когда в Башкирии ожидается устойчивый снежный покров

Устойчивый снежный покров в Башкортостане ожидается в конце ноября. При этом синоптики отмечают, что в 2025 году погода будет нестабильной: специалисты прогнозируют резкие колебания температуры в течение месяца, от коротких оттепелей до сильных морозов.