В Уфе наградили победителей чемпионата мира грэпплингу

Во Дворце борьбы прошло торжественное награждение победителей и призёров чемпионата и первенства мира грэпплингу. Восемь медалей завоевали башкирские спортсмены в Греции. Там прошли соревнования в трёх возрастных категориях: до 15, 17 и 20 лет.

Всего выступили более 330 спортсменов из 15 стран мира. Победный дубль на счету Алсу Галиевой. Она завоевала золотые медали в обоих разделах грэпплинга. Две медали выиграл Гаджи Гусейнов: в разделе «без кимоно» на его счету бронза, а «в кимоно» – «золото».