В Башкирии ударят морозы до -12°С

Сегодня, 21 ноября, осадков не предвидится. В южных районах пройдет небольшой дождь, который ночью перейдет в снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха днем составит от -1 до +4°С.

Завтра, 22 ноября, в регионе прогнозируются небольшие дожди и мокрый снег. Ночью и утром местами гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также гололедица на дорогах. В юго-восточных районах без существенных осадков. Температура ночью опустится до 0, -5°С, при прояснениях до -10°, днем воздух прогреется до +2, +7°С.