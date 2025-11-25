В Башкирии к Новому году построят 670 ледовых городков

Подготовка началась. В городах и районах Башкортостана построят 670 ледовых городков к Новому году и протянут почти 400 километров гирлянд. Об этом на еженедельном оперативном совещании доложили Радию Хабирову. Также члены правительства и руководители ведомств обсудили вопросы газификации насёленных пунктов, открытия социальных объектов, организацию праздничных мероприятий для детей в период зимних каникул.

Для бойцов мотострелкового полка «Башкортостан» и других башкирских батальонов в зоне СВО Эллина Суфиянова уже давно боевая сестра. Четвертый год она привозит «за ленточку» гумпомощь, собранную активистами движения «Всё для фронта – Бижбуляк». Масксети, противодронные одеяла, защитные костюмы, сшитые волонтёрами, спасли сотни жизней. В начале оперативного совещания Радий Хабиров от имени министра обороны Андрея Белоусова вручил лидеру движения медаль «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации».

Пока Эллина Суфиянова и тысячи других волонтёров республики собирают новогодние обозы для бойцов, подготовка к празднику началась и в Башкортостане. По данным регионального МинЖКХ, световую иллюминацию и искусственные ёлки смонтируют уже к 5 декабря, а вот живые деревья привезут чуть позже, 19-го. Детей также ожидает главная республиканская и традиционная благотворительная «Аксаковская ёлка» для особенных ребятишек. Радий Хабиров поручил главам городов и районов обратить на них особое внимание. Как и на детей участников СВО.

Важно, чтобы ни один особенный ребёнок не остался в новогодние праздники без внимания. Также в эти дни необходимо окружить заботой детей погибших участников СВО. Нужно сделать так, чтобы все дети были заняты спортивными, культурными мероприятиями. Чтобы они почувствовали Новый год. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Новогоднее настроение подарят не только детям, но и одиноким пожилым людям и инвалидам, проживающим в домах-интернатах. Их в республики порядка 7000 человек.

В новогодние каникулы Радий Хабиров поручил обеспечить максимальные меры безопасности в регионе. В первые дни января также будет действовать запрет на продажу алкоголя. Семейные праздники можно будет отметить в 670 ледовых городках, которые будут открыты по всей республики. А жители Благовещенска, Янаула, Учалов, Аскарово, Аскино и Бакалы получат в подарок новые поликлиники. Медучреждения откроют до конца года.

Подарки приготовят и для жителей 16 населённых пунктов республики. До конца текущего года их подключат к газу. Об этом на оперативном совещании сообщил генеральный директор «Газпром межрегионгаз Уфа» Альберт Лукманов. Всего за последние 4 года газоснабжением были обеспечены 99 сёл и деревень в 26 районах. А в рамках догазификации работа проведена почти в ста тысячах домах. Теплее станет и садоводам Башкортостана.

И напоследок руководитель региона ещё раз напомнил о том, к чему ответственные лица и чиновники всегда должны быть готовы. И это было не лишним.