В Башкирии к Новому году построят 670 ледовых городков

Подготовка началась. В городах и районах Башкортостана построят 670 ледовых городков к Новому году и протянут почти 400 километров гирлянд. Об этом на еженедельном оперативном совещании доложили Радию Хабирову. Также члены правительства и руководители ведомств обсудили вопросы газификации насёленных пунктов, открытия социальных объектов, организацию праздничных мероприятий для детей в период зимних каникул.
Для бойцов мотострелкового полка «Башкортостан» и других башкирских батальонов в зоне СВО Эллина Суфиянова уже давно боевая сестра. Четвертый год она привозит «за ленточку» гумпомощь, собранную активистами движения «Всё для фронта – Бижбуляк». Масксети, противодронные одеяла, защитные костюмы, сшитые волонтёрами, спасли сотни жизней. В начале оперативного совещания Радий Хабиров от имени министра обороны Андрея Белоусова вручил лидеру движения медаль «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации».
Пока Эллина Суфиянова и тысячи других волонтёров республики собирают новогодние обозы для бойцов, подготовка к празднику началась и в Башкортостане. По данным регионального МинЖКХ, световую иллюминацию и искусственные ёлки смонтируют уже к 5 декабря, а вот живые деревья привезут чуть позже, 19-го. Детей также ожидает главная республиканская и традиционная благотворительная «Аксаковская ёлка» для особенных ребятишек. Радий Хабиров поручил главам городов и районов обратить на них особое внимание. Как и на детей участников СВО.
Новогоднее настроение подарят не только детям, но и одиноким пожилым людям и инвалидам, проживающим в домах-интернатах. Их в республики порядка 7000 человек.
В новогодние каникулы Радий Хабиров поручил обеспечить максимальные меры безопасности в регионе. В первые дни января также будет действовать запрет на продажу алкоголя. Семейные праздники можно будет отметить в 670 ледовых городках, которые будут открыты по всей республики. А жители Благовещенска, Янаула, Учалов, Аскарово, Аскино и Бакалы получат в подарок новые поликлиники. Медучреждения откроют до конца года.
Подарки приготовят и для жителей 16 населённых пунктов республики. До конца текущего года их подключат к газу. Об этом на оперативном совещании сообщил генеральный директор «Газпром межрегионгаз Уфа» Альберт Лукманов. Всего за последние 4 года газоснабжением были обеспечены 99 сёл и деревень в 26 районах. А в рамках догазификации работа проведена почти в ста тысячах домах. Теплее станет и садоводам Башкортостана.
И напоследок руководитель региона ещё раз напомнил о том, к чему ответственные лица и чиновники всегда должны быть готовы. И это было не лишним.