В штабе движения «Надёжный тыл Башкортостана» прошёл день открытых дверей

Внести свой вклад в общую победу может каждый. Сегодня в Уфе в штабе волонтёрского движения «Надёжный тыл Башкортостана» состоялся день открытых дверей. Желающие могли принести гуманитарную помощь для нужд бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции и в госпиталях.
В волонтёрском движении «Надежный тыл Башкортостана» состоят более 150 человек, оказывающих помощь фронту на постоянной основе. Добровольцы отливают окопные свечи, плетут маскировочные сети, защитные костюмы, швейные изделия для госпиталей и другую продукцию.