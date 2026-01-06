В штабе движения «Надёжный тыл Башкортостана» прошёл день открытых дверей

Внести свой вклад в общую победу может каждый. Сегодня в Уфе в штабе волонтёрского движения «Надёжный тыл Башкортостана» состоялся день открытых дверей. Желающие могли принести гуманитарную помощь для нужд бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции и в госпиталях.