В Уфе волонтёры шьют и вяжут для бойцов даже в праздники

И в праздники, и в выходные. В Уфе волонтёры проекта «Шьём и вяжем для наших» приступили к работе ещё 3 января, в разгар новогодних каникул. Швейный батальон существует более трёх лет, и на сегодняшний день в башкирской столице развернулось пять филиалов, где отшивают более 30 наименований изделий.
Пенсионеры, студенты, работающие уфимцы и даже дети активно помогают бойцам на передовой, отшивая необходимые для них пятиточечники, толстовки, эвакуационные носилки, рюкзаки под РПГ и для дронов, подшлемники, балаклавы, масксети, термобельё и многое другое. Шьют и для госпиталей чехлы на культи, адаптивную одежду, распашные рубашки, брюки и трусы. Вяжут носки, шапки и игрушки.
У волонтёров есть постоянные благотворители в лице предпринимателей Уфы и представителей городской администрации, которые собирают средства, покупают ткани и помогают приобрести оборудование. Но главный ресурс – добровольцы, среди которых и Роза Аминова. Она пришла в волонтёрскую организацию по зову сердца ещё два года назад, а полгода спустя сын женщины встал на защиту страны. Теперь она вместе с другими волонтёрами создаёт надёжный тыл для тех, кто за лентой.