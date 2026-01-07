В Уфе волонтёры шьют и вяжут для бойцов даже в праздники

И в праздники, и в выходные. В Уфе волонтёры проекта «Шьём и вяжем для наших» приступили к работе ещё 3 января, в разгар новогодних каникул. Швейный батальон существует более трёх лет, и на сегодняшний день в башкирской столице развернулось пять филиалов, где отшивают более 30 наименований изделий.

Пенсионеры, студенты, работающие уфимцы и даже дети активно помогают бойцам на передовой, отшивая необходимые для них пятиточечники, толстовки, эвакуационные носилки, рюкзаки под РПГ и для дронов, подшлемники, балаклавы, масксети, термобельё и многое другое. Шьют и для госпиталей чехлы на культи, адаптивную одежду, распашные рубашки, брюки и трусы. Вяжут носки, шапки и игрушки.