Ушуисты из Башкирии успешно выступили на турнире в Пекине

Башкирские ушуисты успешно выступили на международном турнире в Пекине. Конкуренцию Тамерлану Шаехову и Искандеру Мухамадиеву составили спортсмены из 16 стран. О выступлении на соревнованиях и отборочных стартах расскажем в нашем сюжете.

На турнир в Китай отправились только два спортсмена из республики. Отбор на эти международные старты – один из самых непростых, практически олимпийский. В прошлом году на этих состязаниях ушуисты из Башкортостана вообще не были представлены. Сейчас в Пекине выступили два уфимца – Тамерлан Шаехов и Искандер Мухамадиев. Ранее они стали победителями и призёрами на первенстве страны и Приволжского федерального округа, а затем уверенно выступили на ещё одном международном турнире – «Московские звёзды ушу».

Тамерлан Шаехов выступал в Пекине в категории от 12 лет и старше. Ему пришлось труднее, чем многим конкурентам, ведь в его возрастной группе были атлеты 15 и даже 17 лет. Однако, несмотря на это, уфимец сумел стать первым в разделе с парными мечами.

Искандер Мухамадиев выступал в Пекине в двух разделах, с самой высокой конкуренцией. Ему противостояли более 30 спортсменов из 16 стран. В итоге Искандер показал седьмой результат.