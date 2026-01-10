Житель Гафурийского района развивает туризм на малой родине

Природные памятники, а также исторические и культурные объекты: Гафурийский район набирает всё большую популярность среди туристов. Так, в 145 километрах от Уфы расположилась турбаза, где все желающие могут не только отдохнуть в комфортабельном домике и насладиться красотами природы, но и покататься на лошади. В 2023 году в рамках федерального проекта руководство базы получило от государства ещё 5 миллионов рублей на развитие бизнеса.

Улыбка с его лица не сходит практически никогда, а общение с лошадьми и вовсе вызывает массу положительных эмоций. В многодетной семье Табулдиных Азамат – единственный «солнечный» ребёнок. Когда мальчику исполнилось три года, его мама решила создать в родном Гафурийском районе фонд поддержки инвалидов «Луч надежды».

Сейчас в фонде состоят не только «солнечные» дети, но также ребята с ДЦП и другими особенностями развития, и для них иппотерапия является одним из лучших видов реабилитации. Общение с лошадьми и возможность буквально ощутить себя «на коне» придаёт детям уверенности, учит доверять окружающему миру, даёт мощный импульс для развития и просто дарит массу позитива. В Гафурийском районе конный двор появился около десяти лет назад, и ребята с ОВЗ здесь – гости частые и желанные.

Девять взрослых лошадей и двое жеребят содержатся на территории местной турбазы. Изначально здесь располагалась ферма.

Рамиль Марваев рассказывает: когда не стало отца, он продолжил его дело, но уже с упором на туризм. Сейчас на территории располагаются баня, кафе, мангальная зона, площадка для катания на квадроциклах, зона для стрельбы из лука и комфортабельные гостевые дома. В 2023 году в расширении бизнеса очень помогли средства, полученные в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры». Субсидия составила пять миллионов рублей.

Стоит отметить, что и сам Рамиль Марваев помогает местным предпринимателям развивать бизнес. Например, у знаменитого в районе керамиста он закупил посуду для своего кафе и с удовольствием делится с гостями контактами мастера.